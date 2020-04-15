МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия размещает три транша еврооблигаций совокупным объемом 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По последним данным, общий спрос на бумаги составил около 54 миллиардов долларов.

Эмитент предложил инвесторам евробонды с погашением через пять с половиной, десять с половиной и сорок лет. Объем траншей составит 2,5 миллиарда, 1,5 миллиарда и 3 миллиарда долларов соответственно.

Доходность по первому траншу составляет премия в 260 базисных пунктов к американским казначейским облигациям, по второму — 270 базисных пунктов, по третьему — 4,55% годовых.

Организаторами размещения ценных бумаг выступают Citi, Goldman Sachs и HSBC.

Саудовская Аравия впервые вышла на международный рынок займов в 2016 году, разместив еврооблигации на 17,5 миллиарда долларов. В январе 2020 года Саудовская Аравия также разместила евробонды на 5 миллиардов долларов.