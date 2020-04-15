МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль значительно падает к доллару и к евро, отыгрывая провал рынка нефти и закрепление ее цены ниже психологически значимого уровня 30 долларов за баррель. Общее падение мировых фондовых рынков сигнализирует об ослаблении спроса на риск.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.07 мск рос на 1,9 рубля, до 74,90 рубля, курс евро — на 1,63 рубля, до уровня 81,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в среду попала под ощутимое давление продолжившей дешеветь высокими темпами нефти. Вечером баррель сорта Brent терял в цене 6,3%, до 27,73 доллара.

Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона.

Давление на котировки продолжает оказывать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому падение спроса на нефть в среднем в текущем году составит рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА ожидает падения спроса на 26 миллионов баррелей в сутки в мае и на 15 миллионов баррелей в июне.

Американские фондовые индексы вечером падают на 1-1,9%. Инвесторы отыгрывают слабые макроэкономические данные, в которых стали проявляться негативные последствия распространения коронавируса.

Минфин России на аукционах в среду разместил ОФЗ двух выпусков на 97 миллиардов рублей при совокупном спросе в 146 миллиардов. Однако это не сказалось существенным образом на рубле в условиях существенно ухудшившейся внешней конъюнктуры.

В итоге, доллар и евро вечером росли к рублю на 2-2,5%. Рублевая цена нефти опустилась ниже уровня 2,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Уход рынка энергоносителей ниже 30 долларов за баррель стал поводом для волны продаж рубля, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Дополнительным фактором давления выступила динамика валют развивающихся рынков – снижается спрос на рисковые активы на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате доллар компенсировал потери, понесенные с середины прошлой недели и поднялся к нижней границе диапазона 75-80 рублей, выступающей ближайшим сопротивлением. Учитывая внешний фон, уже в ближайшие сессии американская валюта может пробить сопротивление и закрепиться в рамках обозначенного коридора", — оценил он.

В четверг курс будет колебаться в диапазоне 74-76,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Если нефтяные цены продолжат снижение к уровням 25 долларов и ниже, давление на рубль будет возрастать. По нашим оценкам, в ближайшей перспективе ценовая конъюнктура нефтяного рынка будет оставаться подавленной – фундаментальный баланс может продолжить ухудшение", — добавил он.