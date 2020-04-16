МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 19% — до 12,58 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из общей суммы 8,277 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,309 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. РФ второй месяц подряд увеличивает вложения в американские гособлигации.

Таким образом, Россия вернулась к постепенному наращиванию вложений в государственные ценные бумаги США после сокращения в декабре 2019 года.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц увеличились на 56,6 миллиарда долларов — до 1,268 триллиона долларов. На втором месте — Китай с 1,092 триллиона долларов (увеличение на 13,7 миллиарда). Следом идет Великобритания (403,2 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 30 миллиардов долларов.