РФ в феврале увеличила вложения в гособлигации США на 19%, до $12,58 млрд - минфин США
МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 19% — до 12,58 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из общей суммы 8,277 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,309 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. РФ второй месяц подряд увеличивает вложения в американские гособлигации.
Таким образом, Россия вернулась к постепенному наращиванию вложений в государственные ценные бумаги США после сокращения в декабре 2019 года.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц увеличились на 56,6 миллиарда долларов — до 1,268 триллиона долларов. На втором месте — Китай с 1,092 триллиона долларов (увеличение на 13,7 миллиарда). Следом идет Великобритания (403,2 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 30 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/Financial_market/20200416/831272473.html