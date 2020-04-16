МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс рубля утром перешел к небольшому снижению к доллару и продолжает расти к евро, слабеющему на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск четверга рос на 3 копейки – до 74,84 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до 81,45 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,47% — до 27,56 доллара за баррель.

Евро к доллару на форексе снижается на 0,25% — до 1,088 доллара.

На старте торгов курсы доллара и евро снижались на 12 копеек и 35 копеек к уровню предыдущего закрытия.