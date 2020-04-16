МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению по основным индексам после позитивного старта торгов, в лидерах снижения – бумаги нефтегазового сектора, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск четверга снижался на 0,93% — до 2475,59 пункта, индекс РТС – на 0,73% — до 1039,29 пункта.

В лидерах снижения – нефтегазовый сектор, теряющий порядка 1,3%.

В начале торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,6%, индекс РТС — на 1,19%.