МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг коррекционно растут после падения почти на 4% в ходе торгов среды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51% — до 5626,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 4385,21 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,86%, до 10368,5 пункта.

В среду основные фондовые индексы Европы упали в пределах 4% на опасениях за мировую экономику в связи с пандемией коронавируса.

В четверг в центре внимания инвесторов, кроме прочего, макростатистика из региона. Так, инфляция в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), ожидаемо замедлилась до 1,4% с 1,7% в феврале.

Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат позднее в четверг обнародует данные по промпроизводству в еврозоне в феврале. Аналитики полагают, что показатель уменьшился на 0,2% в месячном выражении и на 2% — в годовом.

Участники рынка также с интересном следят за начавшимся сезоном квартальных финансовых отчетностей и сопутствующими заявлениями компаний. Так, британский лоукостер easyJet, полностью прекративший полеты из-за коронавируса, заявил, что пока не может назвать дату возобновления рейсов, но у него достаточно ликвидности, чтобы выдержать длительный простой. Акции компании на этом фоне растут на 9%.