МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,11% — до 4,04 доллара, "Новатэка" — на 1,18%, до 125,2 доллара, "Лукойла"- на 1,52%, до 58,89 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на символические 0,05% — до 4,86 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 2,05%, до 20,32 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,17% — до 26,04 доллара, "Северстали" — на 0,17%, до 11,41 доллара, НЛМК — росла на 0,85%, до 16,64 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,84% — до 0,89 доллара, Сбербанка — на 0,26%, до 9,84 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,08% — до 12,15 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 2,01% — до 3,41 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,49%, до 9,57 доллара, "Ленты" — на 1,73%, до 1,94 доллара.