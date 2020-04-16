МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 0,5%  
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март) -24,5% -15,1%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 1,5% -9,9%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (1кв2020) 6% -6,5%
5:00 CNY Китай — ВВП с начала года (YTD) (г/г) (1кв2020) 6,1%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март) -13,5% -7,3%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства (YTD) (г/г) (март) -13,5%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 6,2%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0,4% 0,4%
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,8%  
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1% 1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,2% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,7% 0,7%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль) 17,01 млрд канад. долл  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 504  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 602  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 10,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 436 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 288,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 27,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 12,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -25,2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 32,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 61,3 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
11:00 мск RUB Банк России — Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России "Текущая ситуация и стабилизационные меры" с участием Председателя банка Эльвиры Набиуллиной /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Русагро — ГОСА (утверждение отчета, распределение прибыли) /Кипр/    
  RUB Корпорация Иркут — ВОСА (реестр закрыт 23.03.2020, досрочные перевыборы членов Ревизионной комиссии ПАО)    