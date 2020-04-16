МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно опускаются после выхода негативной статистики по рынку труда и недвижимости в США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.14 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,18%, до 234227,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,08%, до 8400,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,62%, до 2766,23 пункта.

Сдерживает индексы слабая внутренняя статистика. По данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 11 апреля сократилось слабее ожиданий — до 5,245 миллиона, хотя аналитики прогнозировали значение на уровне 5,1 миллиона. Предыдущее значение было пересмотрено до 6,615 миллиона с 6,606 миллиона.

"Это очень плохой показатель, но он ниже, чем был предыдущие две недели, и я думаю, что мы достигли пика", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного директора Bahnsen Group Дэвида Бансена (David Bahnsen). Эксперт отмечает экономическую неопределенность для рынков относительно снятия карантинных мер и связанные с этим нюансы, и как это повлияет на финпоказатели компаний в дальнейшем.

Ранее минторговли страны также сообщило, что количество новых домов в США в марте уменьшилось на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,216 миллиона. Аналитики ждали снижение только до 1,3 миллиона. Показатель февраля был пересмотрен с 1,599 миллиона до 1,564 миллиона новостроек.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле и производстве в мире. В связи с этим аналитики ожидают снижение мировой экономики в текущем году, а рынки оценивают меры поддержки экономики, принимаемые многими странами. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.