МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг более чем на 1% на сохранении рисков вокруг развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8%, или на 13,4 доллара, — до 1753,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 1,42% — до 15,723 доллара за унцию.

Трейдеры отдают предпочтение надежным активам, к которым относится золото, на фоне сохранения неопределенности развития мировой экономики из-за распространения пандемии коронавируса.

Инвесторы также следят за отчетами крупнейших американских компаний, которые начали публиковать финансовые итоги в первом квартале текущего года. Так, сегодня свои отчеты опубликовали американский банк Morgan Stanley и инвестиционная компания Blackrock. Их чистая прибыль в первом квартале упала на 30% и 23% соответственно.

Кроме того, спрос на золото поддерживает слабая статистика из США. Так, число новостроек в стране в марте уменьшилось на 22,3%, до 1,216 миллиона. Аналитики ожидали менее сильного падения, до 1,3 миллиона. Число заявок на пособие безработице в США за минувшую неделю уменьшилось на 1,37 миллиона вместо ожидаемого сокращения на 1,501 миллиона заявок. Показатель составил 5,3 миллиона заявок.