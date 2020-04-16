МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг повысился на фоне преобладавших днем попыток рынка нефти вырасти. Фондовые индексы частично компенсировали обвал среды.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,64%, до 2515,05 пункта, индекс РТС — на 1,91%, до 1066,91 пункта. Накануне основные российские биржевые индексы обвалились на 5-7,6% — максимально с 18 марта.

Рынок нефти вечером скатился в минус и снижался на 1,1% до 27,38 доллара за баррель сорта Brent, хотя днем поднимался до 29 долларов.