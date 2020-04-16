МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером ускорил темпы роста по сравнению с дневной динамикой, трейдеры оценивают опубликованную ранее статистику по рынку труда и недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,0838 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0907 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,64%, до 100,09 пункта, днем индекс поднимался в среднем на 0,5%.

Рынки отыгрывают опубликованную ранее макростатистику по США. Согласно официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 11 апреля сократилось слабее ожиданий — до 5,245 миллиона, хотя аналитики прогнозировали значение на уровне 5,1 миллиона. Предыдущее значение было пересмотрено до 6,615 миллиона с 6,606 миллиона.

Ранее минторговли страны также сообщило, что количество новых домов в США в марте уменьшилось на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,216 миллиона. Аналитики ждали снижение только до 1,3 миллиона. Показатель февраля был пересмотрен с 1,599 миллиона до 1,564 миллиона новостроек.

Традиционно доллар выступает как более надежный актив, поэтому слабая статистика поддерживает спрос на американскую валюту.

Вместе с этим в мире сохраняется неопределенность по поводу ситуации с коронавирусом. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле и производстве в мире. В связи с этим аналитики ожидают снижение мировой экономики в текущем году, а рынки оценивают меры поддержки экономики, принимаемые многими странами. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.