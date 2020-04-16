МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно в плюсе, лишь французский незначительно снизился, в то время как трейдеры оценивали перспективы ослабления карантинных ограничений в разных странах, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сессии четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, до 5628,43 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,08%, до 4350,16 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,21%, до 10301,54 пункта.

Трейдеры оценивают новости о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса. В среду канцлер Германии Ангела Меркель сообщила журналистам, что по итогам совещания с главами регионов страны на фоне динамики снижения заболеваемости принято решение о постепенном ослаблении мер ограничений передвижения граждан.

Еврокомиссия в свою очередь в среду предложила дорожную карту постепенного ослабления карантинных мер в Евросоюзе.

Поддержала рост и коррекционная динамика после снижения индексов в пределах 4% по итогам торгов среды. Давление на показатели тогда оказали опасения влияния коронавируса на экономику.