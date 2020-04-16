МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг частично скорректировался после провала среды.

Попытки рынка нефти расти, преобладавшие в течение дня, и укрепление рубля поддержали восстановление стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,64%, до 2515,05 пункта, индекс РТС — на 1,91%, до 1066,91 пункта.

Накануне основные российские биржевые индексы обвалились на 5-7,6% — максимально с 18 марта.

Доллар вечером в четверг снижается на 36 копеек, до 74,45 рубля.

РЫНОК ПРИБЕГАЕТ К МЕДИЦИНЕ

Российский фондовый рынок в четверг восстанавливался после провала среды. Курс доллара сегодня снижался против рубля, сигнализируя о росте спроса на российские активы.

Позитивный фон поддерживался попытками рынка нефти расти после двух дней обвала в общей сложности почти на 13%.

Коррекция нефтяных цен проходила по мере того, как отошли пока на второй план страхи по поводу обвала спроса на нефть и исчерпания объемов для хранения нефти в мире в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Впрочем, вечером нефть уже снова дешевела, правда, менее чем на 1%, до 27,5 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах роста четвертый день подряд оказались малоликвидные акции Института стволовых клеток человека (39,95%), которые с начала недели подскочили в цене в 3,5 раза. При этом за последние дни значительно увеличился объем торгов в бумагах: если обычно он не превышает 700 тысяч рублей в день, то сегодня, например, оборот превысил 100 миллионов.

К этим акциям в четверг примкнули бумаги Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов (+37,79%), объем торгов которыми также подскочил на порядки — до 125,3 миллиона рублей после обычных нескольких десятков тысяч в день.

Среди ликвидных бумаг на фоне роста коэффициента free-float на бирже также значительно выросли в цене префы "Транснефти" (+6,4%), подорожали акции "Мосбиржи" (+5,8%), "Полюса" (+4,1%), "Русала" (+3,1%), префы "Башнефти" (+2,4%).

Снизились в цене акции "М.Видео" (-3,1%), ГДР "Русагро" (-2,8%), акции "Магнита" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В завершающий торговый день недели в фокусе внимания инвесторов останутся нефтяные цены и сообщения о распространении коронавируса, считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Также на завтра намечена еженедельная онлайн-пресс-конференция главы Банка России, посвященная текущей ситуации и стабилизационным мерам. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи завтра будет колебаться в пределах 2480-2600 пунктов", — оценил он.

Техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу возобновления снижения, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Так, после достижения цели коррекционного роста в виде диапазона 2700–2750 пунктов и тестирования его нижней границы, рынок развернулся вниз, что говорит о прекращении коррекционного роста и возобновлении снижения. Для подтверждения развития данного сценария необходим уход индекса Мосбиржи ниже 2400 пунктов", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг старались удержаться в плюсе, но к концу сессии вновь устремились в направлении 2500 и 1040 пунктов, отмечает также Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Закрепление ниже этих уровней будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов. Пока "быки" все еще стараются держать оборону. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу: 2400-2600 пунктов", — заключила она.