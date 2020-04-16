МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упала на 0,27%, до 4,08 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 126 долларов, "Лукойла" выросла на 2,81%, до 61,48 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,76%, до 4,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,24%, до 20,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 0,27%, до 26,01 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 0,44%, до 11,48 доллара, НЛМК — на 2,42%, до 16,9 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 2,3%, до 0,91 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,08%, до 10,07 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 1,15%, до 12,02 доллара.

GDR АФК "Система" потеряли в стоимости 1,15%, до 3,44 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 3,48%, до 9,28 доллара. Цена расписок "Ленты" упала на 0,3%, до 1,96 доллара.