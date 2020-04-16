ВАШИНГТОН, 16 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Инвестиции, которые из-за экономического кризиса активно "побежали" с развивающихся рынков, в настоящий момент устремились в золото, доллар и облигации США, вкупе с мерами Федеральной резервной системы (ФРС) это создало рынку Соединенных Штатов небывалую подушку безопасности в виде высокой ликвидности, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

По их словам, именно это поддерживает американский рынок от более существенного падения.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей речи по ситуации в мировой экономике сообщила, что отток капитала с развивающихся рынков за последние два месяца составил 100 миллиардов долларов, в три раза превысив показатель за тот же период кризисного 2008 года.

Эти деньги "превращаются в наличные или перетекают в краткосрочные инструменты — казначейские обязательства, краткосрочные депозитные сертификаты, в основном американские, пережидая спад и волатильность", объясняет РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

"В совокупности с теми объемами ликвидности, которые ФРС вливает в рынок, эти средства сейчас поддерживают его", — добавляет он.

Управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев продолжает, что деньги ищут спасительные гавани, такие как доллар США и казначейские обязательства. На этом фоне ФРС наводнил рынок ликвидностью (госпрограмма на 4 триллиона долларов) для поддержки долговых рынков.

Королев продолжил, что "вдобавок к этому ФРС открыл линии обмена валютой с иностранными центробанками, чтобы смягчить дефицит доллара за границей". Именно благодаря этим мерам ведущий промышленный индекс США S&P сумел отыграть половину своих потерь с начала года, объясняет собеседник РИА Новости.

При этом эксперт подчеркивает, что даже если американские банки переполнены наличными, это не означает, что они будут эти деньги куда-то активно вкладывать.

"Банки теперь гораздо более ограничены в том, для чего они могут использовать деньги. Кроме того, они должны иметь дополнительные средства в резервах для учета потенциальных потерь по кредитам в результате кризиса COVID-19", — объясняет он.

Если рынок США получает дополнительную подушку безопасности в виде поддержки нацвалюты и ликвидности, то национальные валюты развивающихся рынков существенно теряют в стоимости (это валюты России, Бразилии, Мексики, Южной Африки), продолжает Шостак.

Это, в свою очередь, сильно ударяет по корпоративным заёмщикам с развивающихся рынков, поскольку займы обычно номинированы в долларах. "Соответственно, мы скорее всего увидим волну корпоративных и страновых дефолтов", – говорит он.

В данной ситуации Шостак прогнозирует, что инвесторы будут осторожничать в вопросе вложений в развивающиеся рынки в течение года или более. "Учитывая, что исторически средняя рецессия в послевоенный период занимала 11 месяцев, можно предположить, что в течение этого и более длительного периода инвесторы будут избегать развивающихся рынков", — говорит эксперт.

При этом вряд ли произошедший кризис сможет отучить инвесторов от риска в принципе, и эксперт ожидает, что со временем капитал побежит обратно. "Перед такими искушённым инвесторами, привыкшими брать зарубежные риски, стоить задача снова зарабатывать", — объясняет он.

По его прогнозу, быстрее всего инвестиции будут возвращаться в Китай и, возможно, в Индию. "Китайский рынок уже наблюдает приток "свежей крови". Если Индия справится с вирусом, то следует обратить внимание на инвестиции в компании биомедицинского и фармацевтического сектора. По прогнозам IFC, экономика Индии также продемонстрирует рост в этом году. Помимо Китая и Индии, инвестиции будут в компании Индонезии, Малайзии, Тайваня, Вьетнама", — резюмирует собеседник РИА.