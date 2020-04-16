МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль по-прежнему ощутимо прибавляет к доллару и евро, отыгрывая попытки рынка нефти вечером вернуться к росту после двух дней обвала.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.45 мск снижается на 52 копейки, до 74,29 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до уровня 80,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ НА НЕФТИ

"Российская валюта смогла проигнорировать неуверенную динамику цен на нефть, а также слабость валют развивающихся экономик. В результате доллар растерял часть вчерашнего роста и пока продолжает двигаться под сопротивлением на уровне 75 рублей", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Российская валюта в четверг повышалась на фоне попыток рынка нефти расти. Вечером баррель сорта Brent прибавляет в цене 0,5%, достигая 27,84 доллара, при том что в течение дня динамика нефтяных котировок была разнонаправленной.

Коррекция нефтяных цен проходит после двух дней обвала — в общей сложности почти на 13%. "Быки" воспользовались тем, что отошли на второй план страхи по поводу резкого снижения глобального спроса на нефть и исчерпания объёмов хранилищ в мире в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Стабильные продажи Центробанком РФ валюты в рамках бюджетного правила, снижение импорта в связи с ограничительными мерами внутри страны и рост спроса на рублевую ликвидность в рамках начала налогового сезона апреля также в четверг поддержали курс российской валюты.

В итоге доллар и евро вечером падают к рублю на 0,7-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 2,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль смог в четверг отыграть часть потерь по отношению к основным резервным валютам, отмечает Зварич. Но низкие цены на нефть будут оказывать давление на российскую валюту, в результате чего доллар уже в ближайшие сессии может попытаться закрепиться в диапазоне 75–80 рублей, не исключает он.

Как показывают итоги аукционов ОФЗ, спрос нерезидентов на российские госбумаги остается сдержанным, добавляет Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Аппетиты инвесторов к покупке риска также остаются неустойчивыми. Ожидаем, что курс завершит неделю в диапазоне 73,5-75,5 рубля за доллар. Риски продолжения понижательной динамики нефти, на наш взгляд, сохраняются на повышенных уровнях, и в случае их реализации давление на рублевую валюту будет усиливаться", — заключил он.