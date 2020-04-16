БРЮССЕЛЬ, 16 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрила создание фонда гарантий от стран Евросоюза объемом в 25 миллиардов евро, чтобы с его помощью предоставлять кредиты компаниям в ЕС на сумму до 200 миллиардов евро, говорится в сообщении ЕИБ.

Решение о создании такого фонда принял в четверг совет директоров группы на внеочередном заседании. Это является очередным шагом по борьбе с серьезными негативными экономическими последствиями пандемии нового коронавируса.

"Гарантийный фонд предусматривает взносы от всех 27 государств-членов ЕС, он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, бюджета ЕС", — говорится в релизе.

При этом бюджет ЕС наполняется в основном за счёт денег стран союза.

Фонд будет формально создан, когда государства ЕС, на которые приходится не менее 60% капитала ЕИБ, возьмут на себя необходимые обязательства по его наполнению, свидетельствует сообщение.

Гарантийный фонд, который ЕИБ предложил создать ещё в начале апреля, позже вошёл в план поддержки экономики Евросоюза, одобренный министрами финансов ЕС (Еврогруппой). Общий объём этого плана составляет на данный момент около 540 миллионов евро.

Группа ЕИБ состоит из Европейского инвестбанка и венчурного Европейского инвестиционного фонда. Банк — это государственный инвестиционный банк Евросоюза, он занимает средства на рынке и оказывает кредитную поддержку проектам как внутри ЕС, так и за его пределами.

Фонд оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, его основным владельцем является ЕИБ. Крупнейшие доли в капитале ЕИБ у Германии, Франции и Италии — порядка 47 миллиардов евро у каждой, у Испании около 28 миллиардов, у Нидерландов и Бельгии — по 13 миллиардов евро, свидетельствуют данные банка.