ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) увеличил до 10 миллиардов долларов объем доступных средств своего фонда по предоставлению финансирования странам для преодоления кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, говорится в заявлении банка.

"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) удваивает объем имеющихся средств в рамках своего фонда по преодолению кризиса, возникшего из-за COVID-19, чтобы обеспечить 5-10 миллиардов долларов из-за высокого спроса клиентов", — сообщает банк.

Ранее банк объявил он о выделении 5 миллиардов долларов, чтобы помочь клиентам государственного и частного сектора справиться с пандемией COVID-19. Однако, как указано в заявлении, запросы на финансирование уже значительно превысили 5 миллиардов долларов, первоначально выделенных на чрезвычайную помощь.

К примеру, банк в настоящий момент рассматривает заявку от Индии на реализацию проекта стоимостью 500 миллионов долларов на приобретение оборудования и средств диагностики, а также на укрепление национальной системы здравоохранения. Турция подала заявку на предоставление кредитной линии на сумму 500 миллионов долларов для двух своих банков развития, чтобы помочь уменьшить дефицит оборотного капитала и решить проблемы с ликвидностью, возникшие из-за пандемии. Индонезия запрашивает 250 миллионов долларов для укрепления готовности больниц, повышения готовности к пандемии и усиления тестирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.