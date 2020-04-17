МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Ровно год назад платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков до 3 тысяч рублей: это повысило удобство безналичных операций, однако не оказало существенного влияния на динамику платежей или величину среднего чека, показал опрос банков, проведенный РИА Новости.

Лимит платежной системы носит рекомендательный характер, и в его пределах банки сами могут устанавливать порог для совершения операции без ввода пин-кода. В двух других популярных в России платежных системах, Mastercard и "Мир", лимит составляет 1 тысячу рублей.

Московский кредитный банк сообщил, что увеличивал лимиты по картам Visa до 3 тысяч рублей в 2019 году. "Увеличение лимитов в нашем банке год назад не оказало значимого влияния на динамику платежей или средний чек", — прокомментировали в пресс-службе МКБ.

В кредитной организации добавили, что увеличение порога свыше 3 тысяч рублей в настоящее время не рассматривают. К тому же рекомендации еще раз повысить порог не поступало и от самой платежной системы, сказал начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.

"Повышение лимитов оплаты без введения пин-кода повышает удобство оплаты картой и в целом создает позитивный опыт безналичных платежей. Однако мы не заметили значимого изменения размера среднего чека", — добавил он.

ДОСТУПНОСТЬ ЛИМИТА

Повышение бесконтактного лимита по картам — это несложная настройка, и ее можно выполнить за несколько дней, но при этом перенастраивать необходимо не только карты, но и платежные терминалы, напомнил начальник управления эквайринга Промсвязьбанка Никита Хомутов.

Это означает, что клиент может оплачивать покупки одной и той же картой в двух разных торговых точках, и в одной терминал запросит пин-код при покупке на сумму более 1 тысячи рублей, а в другой – только при покупке на сумму от 3 тысяч рублей, разъяснил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

Обе кредитные организации произвели настройку платежных терминалов для повышения бесконтактного лимита. По словам представителя Промсвязьбанка, риски у карт с повышенным лимитом с точки зрения безопасности — такие же, как и во всех остальных случаях.

"Риски при повышении лимита покупки могут возникнуть только в случае потери карты, с которой мошенники смогут снять не 1 тысячу рублей за раз, а 2 тысячи рублей. Данный риск есть и при текущих лимитах в 1 тысячу рублей. Единственный способ избежать данного риска очень простой — блокировать карту в момент обнаружения ее потери", — сказал Хомутов.

При правильных настройках антифрод-системы, которая контролирует и ограничивает повторяющиеся покупки бесконтактным способом, риски минимальны, согласен председатель правления банка "Восточный" Вячеслав Арутюнян. Главная обязанность клиента при этом — обеспечить физическую сохранность карт, считают в Новикомбанке.

На текущий момент по всем картам Банка "Дом.РФ" лимит безналичной операции без ввода пин-кода составляет 1 тысячу рублей, однако обсуждается увеличение лимита безналичной покупки без ввода пин-кода до 2 тысяч. По статистике банка, на такую сумму у клиентов приходится 85% операций в платежных терминалах.

Один из крупнейших российских эквайеров, банк "Русский Стандарт", также произвел настройку оборудования и обеспечил повышенный бесконтактный лимит по картам платежной системы Visa.