МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу не показывают определенной динамики на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о поэтапном снятии карантинных мер в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.10 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,47% — до 28,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 1,26%, до 19,62 доллара за баррель.

План Трампа, обнародованный в четверг, представляет собой рекомендации властям штатов и муниципалитетов, то есть изначально он необязателен к исполнению. Президент США подчеркнул, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменяться в каждом штате по решению властей, исходя из текущей ситуации.

"Цены на нефть растут после того, как президент Трамп выпустил руководящие принципы, согласно которым часть страны откроется намного раньше, чем кто-либо ожидал", — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время давление на цены по-прежнему оказывают ожидания сохранения существенного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, даже несмотря на принятые ОПЕК+ меры по сокращению добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.