МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Высокочастотная торговля роботов на рынках акций и валютном рынке Московской биржи в условиях экстремальной волатильности в этих сегментах стала в марте рекордной за последние несколько лет и достигла 58,4% и 58% от общего объема торгов.

Банк России и опрошенные агентством "Прайм" эксперты уверены, что присутствие HFT-участников (high-frequency trading, игроков рынка, использующих высокочастотный трейдинг) даже сгладило резкие изменения котировок на финрынках в условиях обвала цены нефти и шоков от коронавируса, так как эти участники также являлись и поставщиками ликвидности.

Эксперты также полагают, что в пиковые моменты волатильности объемы электронной торговли продолжат расти, однако она никогда не достигнет 100%, и на рынке частный инвестор и крупные фонды всегда смогут работать, в том числе, без использования компьютеров.

Высокочастотный трейдинг – торговля роботов, при которой поиск возможностей для покупки или продажи инструмента осуществляется по разработанным алгоритмам. Такой тип торговли используется для получения спекулятивной прибыли. В большинстве случаев высокочастотная торговля, по которой скорость проведения операции составляет не более одной миллисекунды, ведется в основном институциональными инвесторами из-за высоких затрат на конкурентоспособное оборудование.

РЕКОРДЫ РЫНКА

Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в марте вырос до исторических 98,8 триллиона рублей и таким образом, приблизился к объему годового российского ВВП, который по итогам 2019 года составил порядка 110 триллионов рублей.

"Существенному росту объемов биржевых торгов акциями в марте способствовали два основных фактора. Первый, повышенная активность всех категорий инвесторов, как консервативных, так и алгоритмических трейдеров. Также на российский рынок акций вышел ряд глобальных HFT-фондов", — рассказали в пресс-службе Московской биржи.

В результате среднедневной объем торгов акциями вырос в три раза по сравнению с 2019 годом. При этом доля алгоритмических трейдеров на рынке акций в марте составила 58,4% против 50,3% в 2019 году (предыдущий максимум 54% был в мае 2019 года).

На валютном рынке при росте среднедневного объема конверсионных сделок с валютой более чем в два раза по сравнению с прошлым годом доля алготрейдеров в марте составила 58% против 47% в 2019 году (предыдущий максимум — 56% был в январе 2016 года).

По оценке экспертов Банка России, активизация HFT-игроков связана с достаточной ликвидностью отечественного рынка, возросшей в последнее время.

"Для нас доля HFT, скорее, говорит о конкурентоспособности отечественного рынка с точки зрения соотношения адекватности регулирующих норм, качества инфраструктуры и скорости внедрения необходимых для эффективной конкуренции изменений", — пояснили в пресс-службе регулятора.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ПРИТЯНУВШАЯ РОБОТОВ

С конца февраля 2020 года мы наблюдали заметный всплеск волатильности на фондовых и валютных рынках, это в полной мере относится и к торгам на Московской бирже, отмечает управляющий директор "Алго Капитал" Михаил Ханов.

Ситуация с повышенной торговой активностью не была особенностью на российском рынке, это ситуация развивалась практически одинаково на всех глобальных рынках, также соглашается исполнительный директор Sova Capital Константин Бронштейн.

При этом эксперт обращает внимание, что помимо коронавируса и негативного новостного фона, начавшегося с конца февраля, развала сделки ОПЕК+ в начале марта – факторов, которые влияли на все рынки, на рынок США выходили потоки от глобальных ETF (Exchange Traded Funds, биржевые инвестиционные фонды), и их алгоритмические сделки увеличивали волатильность. У нас же, так как нет такого количества "системных" ETF, алгоритмические сделки сглаживали резкое колебание цен, указывает он.

"Сначала увеличилась волатильность, потом пришли алгоритмисты. И, я думаю, что большинство алгоритмистов никак не влияют на увеличение волатильности, наоборот,…они его стабилизируют. То есть, чем больше ликвидности, тем меньше волатильности. Волатильность больше при маленькой ликвидности, поэтому, это, конечно, — сдерживающий фактор", — говорит управляющий директор ITI Group Николай Донцов.

"Как показывают проведённые нами исследования, HFT-участники в большей степени являются на нашем рынке демпфирующим механизмом для волатильности. Мы будем дополнительно оценивать поведение игроков на более свежих данных, но пока признаков, опровергающих наши предыдущие исследования, не обнаружено", — отметили в пресс-службе Банка России.

При этом эксперты разошлись во мнениях, кто из участников увеличил обороты электронной торговли – уже присутствующие игроки или новые фонды, как отметили на Московской бирже.

"Очевидно, что такие условия хорошо подходят для высокочастотной торговли с достаточно большими оборотами. Поэтому глобальные HFT-фонды не заставили себя ждать и обозначили свое присутствие в отечественных биржевых "стаканах". Это вполне логичная тенденция с учетом того, что масштабирование успешных торговых стратегий на новые рынки не представляет серьезных технических и организационных проблем", — отмечает Ханов.

Касательно появления новых игроков – это тоже глобальная тенденция, где компании ищут выходы на локальные площадки с целью расширения спектра торгуемых активов, считает Бронштейн.

А на взгляд управляющего директора инвестиционного банка "Веста" Евгения Егорова, никаких новых игроков именно в марте на российский рынок не приходило. "Для того, чтобы выйти на рынок, необходимо провести огромную подготовительную работу. Доля, которая увеличилась на рынках Московской биржи, — это те же участники, которые и раньше присутствовали на рынке. Самое интересное, что произошло в марте – это экстремально высокая волатильность", — аргументирует он.

"В периоды повышенной волатильности обороты торгов на бирже традиционно возрастают. О выходе каких-либо новых игроков HFT нам неизвестно. По нашим сведениям, все объемы были сделаны текущими игроками", — также считает директор, со-руководитель подразделения алгоритмической торговли ИК "Ренессанс Капитал" Григорий Исаев.

Будет не совсем верно говорить, что мы увидели значительное количество новых имен на нашем рынке, вместе с тем все большие HFT-игроки пересмотрели свои лимиты на Россию в сторону увеличения, в свою очередь отмечает вице-президент BCS Global Markets Иван Самохин.

ЛЮДИ VS ПРОГРАММЫ

"С точки зрения индивидуального инвестора деятельность HFT-алгоритма является более выгодной для его интересов – так как, котируя активы ближе к мидпойнту (средней цене – ред.), позволяет совершать сделки в рамках более узкого спреда (разница между лучшими ценами заявок на продажу и покупку – ред.). Что также важно — мы не зафиксировали в марте существенных сбоев в работе алгоритмов, повлиявших на рынок", — сказали в пресс-службе Банка России.

Пока наш рынок выглядит довольно лояльным для западных HFT-клиентов, и в пиковые моменты высокой волатильности, мы вероятно будем наблюдать спорадическое увеличение доли HFT клиентов, уверен Самохин из BCS Global Markets.

"Рынок создаётся частными инвесторами, коллективными инвестициями, долгосрочными дивидендными вложениями, HFT просто выступает своего рода инструментом, который делает этот рынок более эффективным. Говорить, что попытки заработать на биржевой игре частному клиенту обречены на провал так же бессмысленно, как говорить, что нет смысла выходить на пробежку, если есть Усэйн Болт, ведь он более быстрый", — добавляет он.

Ханов из "Алго Капитал" не идеализирует высокочастотные торговые системы, так как торговые роботы нередко несут убытки на рынке, как и люди. Кроме того, роботы вынуждены конкурировать не только с людьми, но и между собой, указывает он. По мнению эксперта, будущее за "гибридной" торговлей, когда человек совершает сделки на основе сигналов, формируемых электронными аналитическими системами. В другом случае человек может принимать принципиальное решение об открытии торговой позиции, а торговый робот будет ее отслеживать, корректировать и закрывать в нужный момент, добавляет он.

"Если количество длинных денег на рынке будет увеличиваться, то, конечно, доля высокочастотной торговли тоже будет увеличиваться. Но в целом, она никогда не может быть 100%, потому что это будет бессмысленный бизнес, высокочастотники не смогут на этом зарабатывать", — считает Донцов из ITI Group.