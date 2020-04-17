События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 апреля
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март)
|-24,5%
|-16,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|1,5%
|-9,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (1кв2020)
|6%
|-6,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП с начала года (YTD) (г/г) (1кв2020)
|6,1%
|-6,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март)
|-13,5%
|-1,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года (YTD) (г/г) (март)
|-13,5%
|-8,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|6,2%
|5,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|1%
|-0,3% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,3%
|-0,5% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,2%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,7%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль)
|17,01 млрд канад. долл
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|504
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|602
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|10,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|436 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|288,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|27,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|12,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-25,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|32,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|61,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|11:00 мск
|RUB
|Банк России — Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России "Текущая ситуация и стабилизационные меры" с участием Председателя банка Эльвиры Набиуллиной /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Русагро — ГОСА (утверждение отчета, распределение прибыли) /Кипр/
|RUB
|Корпорация Иркут — ВОСА (реестр закрыт 23.03.2020, досрочные перевыборы членов Ревизионной комиссии ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20200417/831279715.html