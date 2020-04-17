МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к большинству мировых валют в пятницу после публикации макроэкономических данных из Китая, которые частично оказались лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.18 мск курс евро к доллару рос до 1,0853 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0835 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 99,87 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику из Китая, которая несколько превзошла ожидания аналитиков, готовившихся к худшему. Так, ВВП страны в первом квартале упал на 9,8% в квартальном выражении, хотя аналитики ждали падения на 9,9%. В годовом исчислении было отмечено падение на 6,8%, при этом ожидалось сокращение на 6,5%. В то же время промпроизводство в стране в марте в годовом исчислении снизилось на 1,1% хотя ожидали падения на 7,3%.

Инвесторы также обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 апреля, сократилось слабее ожиданий — до 5,245 миллиона, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,1 миллиона.

Спрос на доллар в качестве более надежного актива снижается, так как статистика КНР, оказавшаяся лучше прогнозов, поддерживает спрос на рисковые активы.

Экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer) сказал агентству Рейтер, что инвесторы ожидают хороших новостей и "хватаются" за них.