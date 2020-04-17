МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии пятницы уверенно растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск пятницы увеличивается на 1,13%, до 2543,54 пункта, индекс РТС – на 1,87%, до 1086,81 пункта.

Рубль при этом укрепляется к доллару на 34 копейки, достигая 83,81 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,72% — до 28,02 доллара за баррель.