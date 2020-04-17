МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу на открытии ощутимо растут, в районе 3%, на оптимизме инвесторов после заявления американского президента Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 2,83%, до 5787,73 пункта, французский CAC 40 — на 3,44%, до 4499,85 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,22%, до 10632,78 пункта.

Инвесторы во всем мире с оптимизмом встретили план президента США о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном открытии экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, оптимизма участниками торгов добавили новости о возможном прорыве в области поиска вакцины от коронавируса. Как сообщают СМИ, исследователи из Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимающих экспериментальный препарат Gilead (GILD) в рамках клинического испытания.

"Рынки, по понятным причинам, отреагировали на первую приятную новость… связанную с пандемией… В случае доказанной эффективности лекарство изменит ситуацию в борьбе с пандемией COVID-19", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Акции французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) растут на 5% после заявления о том, часть его брендов отметила резкий рост продаж в Китае после снятия ограничений там.