МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рубль слегка усилил рост против основных резервных валют на фоне заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о вероятности снижения ключевой ставки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.25 мск снижался на 18 копеек — до 73,97 рубля, курс евро — на 28 копеек — до 80,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, доллар и евро дополнительно потеряли более 10 копеек.

В частности, глава регулятора заявила, что Банк России сможет предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Более того, она подчеркнула, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет основным вариантом для рассмотрения на следующей неделе.