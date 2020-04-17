МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс доллара изменяется разнонаправленно по отношению к иене и евро в пятницу днем на фоне неопределенных перспектив мировой экономики в свете продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,0827 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0835 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,8 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 100,19 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, который в четверг представил план поэтапного снятия карантина в стране. При этом президент отметил, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса.

Однако несмотря на оптимизм, связанный с заявлениями Трампа, опасения вокруг перспектив мировой экономики сохраняются. "Рецессия мировой экономики остается базовым сценарием для текущего года, и экономические перспективы по-прежнему омрачены неопределенностями", — считают аналитики FXTM, мнение которых приводит агентство Рейтер. Эксперты опасаются, что открытие экономик может быть ограничено новой волной коронавируса.

Инвесторы в пятницу также отыгрывают статистику из Китая и еврозоны. ВВП КНР в первом квартале упал на 9,8% в квартальном выражении, хотя аналитики ждали падения на 9,9%. В годовом исчислении было отмечено падение на 6,8%, при этом ожидалось сокращение на 6,5%. В то же время промпроизводство в стране в марте в годовом исчислении снизилось на 1,1%, хотя ожидали падения на 7,3%.

В то же время годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по окончательной оценке, замедлилась до 0,7% с уровня февраля в 1,2%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.