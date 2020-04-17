МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,1681 рубля — до 80,111 рубля, курс доллара снизился на 76,78 копейки — до 73,9441 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 94,79 копейки, составив 76,7192 рубля.