МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля днем в пятницу растет к доллару и евро почти на 30 копеек вслед за прибавляющими нефтяными котировками, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.31 мск пятницы снижается на 28 копеек, до 73,87 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 80,06 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2%, до 28,4 доллара за баррель.

РУБЛЬ СЛЕДУЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля в начале торгов пятницы значительно рос — примерно на 70 копеек к доллару и 50 копеек к евро. Но в течение дня нефтяные котировки были подвержены повышенной волатильности, и к текущему моменту рубль прибавляет к обеим инвалютам порядка 30 копеек, укрепляясь на 0,4%.

Отечественная валюта продолжает следовать за нефтяными котировками: после приостановки роста цены на "черное золото" динамика рубля сместилась на время в "красную зону". Возвращение же стоимости нефти к заметному росту вернуло рубль к укреплению в парах с долларом и евро.

"Рубль остается в состоянии баланса на уровне 73-75 к доллару. Внешние рынки торгуются нейтрально, ожидают постепенного снятия карантинных ограничений в мире", — отмечает Олег Кочетков из МТС-банка.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу сообщила, что регулятор 24 апреля предметно рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки, при этом этот вариант будет приоритетным. Она также отметила, что ситуация на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в конце марта — начале апреля стабилизировалась, а в текущем месяце нерезиденты возобновили покупки на рынке.

"Рубль достаточно спокойно реагирует на сигналы ЦБ о готовности к снижению ставки на апрельском заседании. Пока что аппетиты к покупке риска на рынке остаются сдержанными. На наш взгляд, возвращение иностранцев в ОФЗ будет происходить постепенно, объёмы покупок в ближайшей перспективе, вероятно, будут умеренными", — комментирует Антон Покатович из компании "БКС премьер".

В этих условиях основными факторами, определяющими динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, а также общие настроения рынка, добавляет он.

Глава ЦБ упомянула, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ остается около 31%, то есть она очень незначительно снизилась по сравнению с началом года (тогда она составляла 32%), и что с начала апреля нерезиденты возобновили покупку ОФЗ, обращает внимание и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"В сочетании с информацией, что развитые страны готовятся постепенно смягчать карантинные меры (что позволяет надеяться на стабилизацию мировых финансовых и сырьевых рынков), это создает комфортные ожидания по динамике курса рубля, который и так торгуется на более чем приемлемых уровнях 73-74 рублей за доллар", — добавляет она.

ПРОГНОЗЫ

Старт налогового периода и рост ОФЗ на намёках ЦБ о возможном снижении ставки краткосрочно поддерживают рубль, считает Кочетков.

Покатович прогнозирует, что при прочих равных условиях в ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 73,5-75,5 рублей за доллар, но замечает, что в случае снижения нефтяных цен к уровням 25-27 долларов за баррель давление на рубль будет возрастать.

В целом же рубль будет скорее склонен к ослаблению далее весной, следует из оценок эксперта.

"Мы сохраняем наш взгляд на уровни потенциального ослабления рубля в перспективе ближайшего месяца – на уровнях 76-78 рублей за доллар", — заключает он.