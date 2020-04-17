МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Московская биржа перенесла с конца мая на 22 июня старт вечерней торговой сессии на рынке акций по просьбам участников рынка, говорится в сообщении торговой площадки.

"Старт вечерней торговой сессии на рынке акций по просьбам участников рынка перенесен на 22 июня. Вечерние торги будут проходить с 19:00 до 23:50 мск", — указывается там же.

На начальном этапе станут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи, до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса Мосбиржи (38 акций). Вечерняя сессия будет проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов, указывается в сообщении.

Биржа обращает внимание, что операции РЕПО в период вечерней сессии не осуществляются.

Со 2 марта 2020 года началось тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций. Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками.