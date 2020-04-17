МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу уверенно растет на умеренно позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.21 мск увеличивается на 1%, до 2540,12 пункта, индекс РТС — на 1,31%, до 1080,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 12 копеек, до 74,03 рубля, курс евро — растёт на 14 копеек, до 80,49 рубля.

"Российский рынок акций завершает неделю продолжением умеренного роста на фоне улучшения настроений на внешних рынках и попыток восстановления нефтяных цен", — отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,6%, до 28 долларов за баррель.

Рынок акций РФ реагирует на поступающие новости о планах послабления карантинных мер в различных странах. Накануне об этом заявлял Дональд Трамп, который огласил меры, направленные на возвращение экономики к нормальной деятельности в три этапа, также отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Кроме того, ВВП Китая упал в первом квартале на 6,8%. Однако промышленность сократила производство в марте лишь на 1,1% в годовом выражении. Это говорит о существенном улучшении по сравнению с ситуацией в феврале", — добавляет он.

Таким образом, у российского рынка появляются надежды на то, что карантинные меры в различных странах будут отменяться, если не быстро, то в рамках относительно позитивного сценария, считает Кочетков.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции Мосбиржи (4%), "Интер РАО" (3,97%), "Распадской" (3,59%), ОГК-2 (3,09%), "Алросы" (2,67%), а также акции "Новатэка" (2,54%), депозитарные расписки "Русагро" (2,48%), акции "Русгидро" (2,36%).

Малоликвидные акции Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов при этом падают на 21,83% после роста в четверг на 37,79%.

Среди лидеров снижения также – депозитарные расписки ГК "Эталон" (-4,27%), акции "М.Видео" (-2,66%), "Детского мира" (-2,11%), "Полюса" (-1,76%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,24%) и акции ПИКа (-1%).

ПРОГНОЗЫ

Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на российских биржах наверняка завершится на оптимистичной ноте, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

РТС торгуется ниже 1100 пунктов. Есть потенциал роста до конца дня до 1140 пунктов, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

При этом он отмечает, что в случает разворота рынка и падения индекса РТС поддержкой может выступить уровень 1050 пунктов, ниже которого рынок вряд ли уйдет.

"Индекс Мосбиржи также продолжает движение в узком интервале близко к минимумам недели. Уровень 2600 выглядит более чем достижимым. Снижение в зону 2400-2500 до конца этой сессии мы не ожидаем", — заключает он.