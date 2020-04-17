МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки в пятницу поднимаются в пределах 1,5%, оптимизм на рынке связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.15 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,5%, до 23891,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 8608,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 1,56%, до 2843,13 пункта.

Оптимизм на американских рынках поддерживается словами Трампа о его намерении постепенно снять карантинные меры в стране и открыть экономику. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Новости по возможному лечению коронавируса также поддерживают рисковые настроения на рынках. Как сообщают СМИ, исследователи из Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимающих экспериментальный препарат Gilead (GILD) в рамках клинического испытания.

Бумаги Boeing дорожают на 10% после объявления о частичном восстановлении производства в штате Вашингтон 20-24 апреля. Boeing с 25 марта приостановила производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне.

Акции Schlumberger растут в цене на 4,3% после публикации финансового отчета за первый квартал. Компания за три отчетных месяца получила убыток в 7,4 миллиарда долларов после списания 8,5 миллиарда долларов, связанного в основном с обесценением гудвилла, нематериальных активов и других долгосрочных активов.