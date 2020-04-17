МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает опускаться в пятницу вечером на фоне роста аппетита инвесторов к риску после заявления президента США о постепенном снятии карантинных мер и открытии экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,44%, или на 24,7 доллара, — до 1707,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 1,61% — до 15,37 доллара за унцию.

Инвесторы отдают большее предпочтение рисковым активам на фоне роста надежд на восстановление мировой экономики. Так, трейдеры обратили внимание на планы президента США Дональда Трампа постепенно снять карантинные меры в стране и открыть экономику.

"Последнее изменение настроений на позитивные и слова о том, что план по возвращению к нормальной жизни уже начал реализовываться, показывает, что спотовая цена на золото вернется на уровень около 1700 долларов за унцию", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Оптимизм инвесторов вызван также новостями о возможном прорыве в области поиска вакцины от коронавируса. Как сообщают СМИ, исследователи из Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимающих экспериментальный препарат Gilead (GILD) в рамках клинического испытания.