МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Доллар в пятницу вечером дешевеет к основным мировым валютам после двух дней роста, — трейдеры оценивают новости по коронавирусу и перспективы ослабления карантинных мер, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0889 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0835 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,53 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 99,75 пункта.

Предыдущие два дня доллар дорожал к другим мировым валютам на опасениях по поводу влияния коронавируса на экономику. Американская валюта традиционно выступает как более надежный актив.

В пятницу рынки, в частности, реагируют на заявления президента США Дональда Трампа. Он сообщил о намерении постепенно снять карантинные меры в стране и открыть экономику. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после двухнедельного снижения числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

При этом многие эксперты считают, что говорить об ослаблении ограничений пока рано. "Оптимизм, связанный с надеждами по ослаблению карантина… кажется преждевременным", — цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований по мировым рынкам EMEA в MUFG Дерека Халпенни.