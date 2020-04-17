МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом в среднем на 3% на новостях о возможном лечении от коронавируса, рынки также оценивают заявления президента США Дональда Трампа по ослаблению карантина в стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сессии пятницы британский индекс FTSE 100 увеличился на 2,8%, до 5786,1 пункта, французский CAC 40 — на 3,42%, до 4499,01 пункта, немецкий DAX — вырос на 3,07%, до 10617,8 пункта.

Рынки оценили новости о возможном прорыве в области поиска вакцины от коронавируса. Как сообщают СМИ, исследователи из Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимающих экспериментальный препарат Gilead (GILD) в рамках клинического испытания.

Мировые рынки также отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп сообщил о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном открытии экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Трейдеры вместе с этим ожидают продолжения сезона корпоративных отчетностей, который достигнет пика во второй половине следующей недели. Рынки намерены оценить влияние пандемии на финпоказатели компаний региона в начале года.