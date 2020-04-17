МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,82%, до 4,19 доллара, "Новатэка" — на 2,38%, до 129 долларов, "Лукойла" выросла на 1,37%, до 62,32 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,78%, до 4,93 доллара, "Газпром нефти" — на 1,2%, до 21,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднялась на 2,35%, до 26,62 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,31%, до 11,63 доллара, НЛМК — на 0,65%, до 17,01 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,09%, до 0,92 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,53%, до 10,33 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,33%, до 12,06 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 2,91%, до 3,54 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 2,1%, до 9,47 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,83%, до 2 долларов.