МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся по итогам последней торговой сессии недели. Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддержал повышение стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,79%, до 2534,97 пункта, индекс РТС — на 1,10%, до 1078,69 пункта. За неделю основные биржевые индексы РФ снизились на 5,4% и на 5,6%, соответственно, после нескольких недель роста.

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ

Российский фондовый рынок в пятницу получил импульс к росту от внешних торговых площадок. Западные фондовые рынки росли вечером на 0,5-3,4%. Инвесторы позитивно восприняли заявлениями президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в стране. Его администрация советует переходить к снятию ограничений в три этапа, по мере того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, рынки воодушевились медицинскими новостями. Специалисты Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимавших в рамках клинического испытания экспериментальный препарат Gilead (GILD).

Нефть вечером дорожала на 2,7%, до 28,57 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка надеются на скорое восстановление деловой активности по мере снятия ограничительных мер в мире.

Макростатистика зафиксировала падение ВВП КНР в первом квартале на 6,8% в годовом выражении. Впрочем, рекордное в истории квартальное падение китайской экономики было сглажено данными о промпроизводстве в марте, динамика которого оказалась значительно лучше прогнозов, что указывает на экономическое восстановление второй экономики мира, отметил Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

В лидерах роста цены оказались акции "Распадской" (+4,4%), "Мосбиржи" (+4,4%), префы "Башнефти" (+3,6%), акции "Роснефти" (+2,7%), "Алросы" (+2,6%). Снизились в цене префы "Транснефти" (-3,4%), акции Polymetal (-2,3%), "Полюса" (-2,1%), "Акрона" (-0,9%).

Акции "Аэрофлота" (+1,1%) выросли, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента авиаперевозчика до "ВВ-" с "ВВ", прогноз по рейтингу негативный.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу удерживались выше уровней 2530 и 1050 пунктов, а значит "быки" пока не теряют надежды поднять их выше — в район апрельских пиков 2715 и 1170 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочный импульс к росту рынке на этой неделе ослаб, что указывает на повышенные риски возвращения к продажам при преодолении поддержек. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2450-2600 пунктов", — оценила она.

В понедельник на рынке будет преобладать боковая динамика рынка акций РФ, считает Дейнека из компании "БКС премьер".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет колебаться в диапазоне 2490-2600 пунктов", — оценил он.