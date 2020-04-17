МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Продажи смартфонов iPhone во втором квартале текущего года могут упасть на 36% в годовом выражении из-за пандемии коронавируса, считают аналитики Goldman Sachs.

"Продажи iPhone могут упасть на 36% в годовом выражении во втором квартале на фоне влияния пандемии на экономику, после чего снижение сократится до 2% к четвертому кварталу текущего года", — пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков банка, в число которых входит Род Холл (Rod Hall).

Аналитик вместе с этим понизил целевую стоимость акций компании Apple до 233 долларов с 250 долларов, вместе с этим аналитики банка ухудшили рекомендацию по акциям компании до "продавать".

В результате акции Apple по состоянию на 21.39 мск дешевели на 3,16%, до 277,64 доллара. Капитализация компании превышает 1,2 триллиона долларов. Фондовые биржи США при этом растут в пределах 1,6%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимается только на 0,3%.

По итогам квартала, завершившегося в декабре, продажи iPhone составляли 60% общей выручки компании.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры уже оказали давление на спрос, производство и торговлю во всем мире. Эксперты ожидают в текущем году снижения мировой экономики, а страны принимают меры поддержки компаний. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.