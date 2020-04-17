МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста фондовых индексов РФ и незначительного изменения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 1,2% и на 1,3%, то есть до 2566 и 1093 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом останется ниже 29 долларов за баррель марки Brent, а евро на форексе – ниже 1,09 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам недели повысится на 20 копеек, до уровня 74,2 рубля, евро снизится на 20 копеек, до 80,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Макроэкономическая статистика продолжит выходить сильно негативной на предстоящей неделе, и мировые площадки начнут на нее реагировать чуть сильнее, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Статистика, свидетельствующая о глубокой просадке мировой экономики, воспринимается как временное явление, в то же время указывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

По мнению Константина Кочергина из банка "Восточный", настроение на мировых рынках, видимо, в ближайшее время будет оставаться в целом оптимистичным, поскольку темпы заражения коронавирусом будут снижаться, а разговоры об ослаблении карантинных мер – становиться более настойчивыми.

Нефтяной рынок отыграл ОПЕК+, но инвесторы боятся, что сокращение добычи будет недостаточным, также вызывает вопрос и контроль за дисциплиной исполнения принятых на себя обязательств, обращает внимание Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Пока индексам Мосбиржи и РТС удается удерживать отметки в 2520 и 1040 пунктов, можно говорить о преобладании вероятности возвращения к росту и стремления к уровням 2750 и 1200 пунктов соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Пробой вниз 2520 и 1040 пунктов, однако, будет говорить о рисках коррекции к 2300 и 900 пунктам, добавляет она.

"В остальном инвесторы продолжат оценивать данные по коронавирусу, а также поступающие корпоративные новости за рубежом и в РФ. Нефтяные цены остаются под нисходящим давлением, которое будет актуальным как минимум до конца текущего месяца, после чего в мае вступят в силу ограничения по нефтедобыче", — говорит аналитик.

На рынках в ближайшие дни с радостью будут воспринимать любые позитивные новости, но риски поступления негативных сигналов с макроэкономического, вирусного и корпоративного фронтов также нельзя списывать со счетов, добавляет она.

"Понедельник, 20 апреля, будет ознаменован публикацией данных по торговому балансу Японии, а также объему розничных продаж и уровню безработицы в РФ в марте. Во вторник обратим внимание на апрельский индекс экономических настроений ZEW в Германии и продажи на вторичном рынке жилья США в марте. Ключевыми данными среды будут объем промышленного производства в России (в годовом выражении) за март и информация о недельном изменении запасов сырой нефти в США от EIA", — перечисляет события начала недели Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Из макростатистики четверга важным для инвесторов будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за апрель, производственный PMI за текущий месяц также будет опубликован и в США. Кроме того, в этот день станут известны мартовские объемы продаж новостроек в Штатах. В пятницу отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте", — продолжает указывать на важные события недели он.

В этот же день, 24 апреля, пройдет заседание Банка России по денежно-кредитной политике, обращает внимание эксперт.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На этой неделе нет обнадеживающих прогнозов, поэтому инвесторы играют на понижение", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Динамика индексов будет смешанной, ориентир по индексу Мосбиржи: 2300-2500 пунктов.

Российский рынок будет в большей степени ориентироваться на западные фондовые площадки и будет меньше смотреть на стоимость сырьевых товаров, считает Манько из РИА Рейтинга. Скорее всего, акции российских эмитентов покажут умеренное снижение по итогам недели в пределах 2-4%, полагает он.

"На российских площадках также отмечается стабилизация, несмотря на то, что статистика по коронавирусу не вселяет оптимизма. Центробанк на еженедельной пресс-конференции намекнул на решительное снижение размера ключевой ставки на апрельском заседании, которое состоится в следующую пятницу", — отмечает Евстифеев из банка "Зенит".

По оценкам Дейнеки из "БКС Премьер", динамика индекса Мосбиржи на будущей неделе будет главным образом зависеть от изменения общерыночных настроений, ценовой конъюнктуры в нефти, "вирусного" новостного фона, а также макроэкономической статистики и корпоративных новостей.

"Европейские страны и США принимают планы постепенного вывода экономики из коронавирусного шока. Предполагается частично ослабить меры социального дистанцирования, чтобы позволить части малого и среднего бизнеса вернуться к работе. На этом фоне ожидается улучшение восприятия риска, которое будет выражаться в росте цен на сырьевые активы, повышение фондовых индексов", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Соответственно, на этом фоне эксперт ждет от российского рынка преимущественно позитивной динамики, хотя периодически могут наблюдаться просадки по факту выхода негативных прогнозов или статистики.

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ

В течение предстоящей недели динамика цен на нефть останется определяющим фактором, шансы краткосрочного роста курса до уровня 77-78 рублей за доллар пока высоки, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Впрочем, инфляционного давления сейчас нет из-за снижения потребительского спроса и импорта, а отток нерезидентов ослаб, однако в случае роста цены на нефть вероятно и укрепление рубля, отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что вопрос о снижении ставки будет рассматриваться в пятницу, и большинство участников рынка ожидают, что ставка действительно будет снижена, рассуждает Константин Кочергин из банка "Восточный". Более того, многие эксперты считают, что снижение составит сразу 50 базисных пунктов, что поддержит рубль, добавил он.

Нефть марки Brent может закрепиться в диапазоне 26-29 долларов и в ходе недели предпринять попытку отступления к его нижней границе, допускает Богдан Зварич их Промсвязьбанка. На таком фоне рубль будет находиться под давлением, считает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка будут компании торговых сетей, а хуже рынка — акции нефтяных компаний, считает Манько из РИА Рейтинга.

Дейнека из "БКС Премьер" отмечает, что в России на неделе советы директоров "Татнефти", "Роснефти", ТМК, "Энел Россия" дадут рекомендации по дивидендам за 2019 год. "Лента", ТМК, "Распадская" опубликуют операционные результаты за первый квартал 2020 года, "Северсталь" обнародует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года, добавляет он.

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что лучше рынка будут бумаги ритейлеров.

"Они являются системообразующими предприятиями и получат поддержку от государства, включая помощь по отсрочке арендных платежей. Кроме того, у них резко подскочили обороты онлайн-сегмента. При снятии карантина торговые обороты и темпы открытия магазинов придут в норму", — поясняет он.

По мнению аналитика, аутсайдеры — акции банков и нефтяных компаний.

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что прежде всего интерес инвесторов может сосредоточиться в нефтяных бумагах. "Перезапуск экономики в Европе и США обещает восстановление нефтяного спроса, что способно повысить цены на энергоносители. Соответственно, ждем от нефтегазового сектора положительной динамики", — добавляет он.