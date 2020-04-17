МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро, отыгрывая повышение европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,09 доллара.

Повышение рынка нефти и западных фондовых индексов оказывает поддержку стоимости российских активов и рубля в том числе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.12 мск снижался на 7 копеек, до 74,08 рубля, курс евро прибавлял 14 копеек, до уровня 80,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта в пятницу вечером слегка повышалась к доллару и снижалась к евро. Тон динамике задавали колебания форекса, где европейская валюта укреплялась на фоне роста аппетита к риску.

Инвесторы позитивно восприняли заявления президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в стране. Его администрация советует переходить к снятию ограничений в три этапа, по мере того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, рынки воодушевились медицинскими новостями. Специалисты Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимавших в рамках клинического испытания экспериментальный препарат Gilead (GILD).

Вечером баррель сорта Brent прибавлял в цене 1,9%, до 28,34 доллара.

Позитивный фон для рубля создавали заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора 24 апреля основным вариантом для рассмотрения будет снижение ключевой ставки, а ее повышение при этом маловероятно.

В итоге доллар вечером снижался к рублю на 0,1%, а евро прибавлял 0,2%. Рублевая цена нефти колебалась ниже уровня 2,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Комментарии Набиуллиной в целом можно позитивно оценить для российского валютного рынка, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"ЦБ немного усилил сигнал о возможности снижения ключевой ставки. Готовность ЦБ снижать ставку отражает общее улучшение конъюнктуры и финансовой стабильности на российском рынке. Кроме того, намеки на снижение ставки могут усилить интерес к ОФЗ, что также повысит спрос на рубль", — отметил он.

Пока что аппетиты к покупке риска на рынках остаются сдержанными, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Возвращение иностранцев в ОФЗ будет происходить постепенно, объемы покупок в ближайшей перспективе, вероятно, будут умеренными, добавил он.

"В этих условиях основными факторами, определяющими динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, а также общие настроения рынка. Заметим, что в случае продолжения снижения нефтяных цен к уровням 25-27 долларов давление на рубль будет возрастать. При прочих равных условиях ожидаем, что в понедельник курс будет колебаться в диапазоне 73,5-75,5 рубля за доллар", — сказал Покатович.