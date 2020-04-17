ВАШИНГТОН, 17 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торговой сессии росли в диапазоне 1,5-3% на фоне оптимизма инвесторов, связанного с заявлениями президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 2,96%, до 24 234,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,38%, до 8650,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 2,66%, до 2874,06 пункта.

Оптимизм на американских рынках поддерживается словами Трампа о его намерении постепенно снять карантинные меры в стране и открыть экономику. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.