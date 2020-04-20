МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что два месяца карантина из-за коронавируса достаточно, чтобы начать искать баланс в пользу восстановления производства.

"Сценарий развития кризиса зависит от длительности карантина, от того, насколько открытой будет экономика, будет ли восстановлено производство. Мы имеем дело с кризисом, который до конца непредсказуем ни по времени, ни по своей глубине. Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой", — заявил Костин в интервью РБК.

По его словам, сейчас можно исходить из политики отдельных стран. "Германия уже объявила о постепенном выходе из карантина. Дональд Трамп все время порывается из него выйти, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Я думаю, что два месяца карантина – достаточно, чтобы начать искать баланс в пользу восстановления производства. Но, как показывает опыт США и Европы, плато сохраняется долго", — отметил глава ВТБ.

При этом он выразил надежду, что России удастся избежать самых плохих сценариев. "Сейчас стали говорить о том, что это Великая депрессия, но есть оценка МВФ – глобальное падение производства будет около 6%. Прогноз для России — минус 5,5%. Это серьезный вызов. При этом МВФ планирует, что в 2021-м году темпы роста по развитым странам, в России, в среднем будут выше, чем в даже в предыдущие годы. Поэтому я ожидаю достаточно быстрый "отскок". Но это только если не сбудутся предсказания о том, что вирус будем лечить два года. Тогда, конечно, ситуация может измениться в худшую сторону", — добавил Костин.