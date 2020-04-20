МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин верит, что доллар не будет стоить дороже 80 рублей, а в 2021 году курс рубля укрепится.

"Принципиально, что в этот кризис, в отличие от предыдущих, ЦБ не прибегнул к повышению ставки. И это очень важное достижение. Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021-м году, курс рубля укрепится", — заявил Костин в интервью РБК.

Глава ВТБ считает, что у ЦБ и министерства финансов "есть возможность, в случае необходимости, поддерживать курс". "Сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчёты, поэтому каждый день мы видим очень разнонаправленную динамику", — отметил также Костин.