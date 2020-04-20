Шанхайская фондовая биржа проверяет аномальное поведение некоторых межбиржевых индексов
ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Шанхайская фондовая биржа проверяет причины аномального поведения некоторых межбиржевых индексов, говорится в опубликованном заявлении.
"Утром 20 марта индексы CSI1000, CSI300, а также индексы в сфере здравоохранения демонстрировали аномальное поведение", — говорится в заявлении.
Сообщается, что в настоящее время Шанхайская фондовая биржа вместе с компанией China Securities Index Company Limited (CSI) расследует причины.
Других подробностей пока не приводится.
https://1prime.ru/Financial_market/20200420/831291004.html