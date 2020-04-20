ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Шанхайская фондовая биржа проверяет причины аномального поведения некоторых межбиржевых индексов, говорится в опубликованном заявлении.

"Утром 20 марта индексы CSI1000, CSI300, а также индексы в сфере здравоохранения демонстрировали аномальное поведение", — говорится в заявлении.

Сообщается, что в настоящее время Шанхайская фондовая биржа вместе с компанией China Securities Index Company Limited (CSI) расследует причины.

Других подробностей пока не приводится.