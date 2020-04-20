МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно слабый рост, в то время как инвесторы оценивают новые монетарные меры китайского центробанка, свидетельствуют данные торгов. Шанхайская фондовая биржа проверяет аномальное поведение некоторых межбиржевых индексов

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,3%, до 2847,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1761,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,16%, до 24419,99 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 1917,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 тем временем опускается на 0,91% — до 19717,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,14%, до 5424,9 пункта.

Инвесторы в начале недели предпочитают действовать с осторожностью в ожидании публикации квартальной финансовой отчетности компаний, которые должны будут показать масштаб ущерба, нанесенного коронавирусом экономике.

Некоторую поддержку рынкам оказало решение Народного банка (ЦБ) Китая. Ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на год была снижена им до 3,85% с 4,05%.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, центробанк Китая использует различные действия, чтобы ослабить удар пандемии коронавируса по экономике страны. "Поскольку условия занятости остаются слабыми, а внешний спрос сдерживается ограничениями в других странах мира, мы считаем, что Народный банк предпримет дальнейшие шаги для поддержки экономической активности", — цитирует агентство экономистов Capital Economics.

В Японии инвесторы также продолжают оценивать влияние карантинных мер на ситуацию с коронавирусом. С 8 апреля в семи префектурах Японии начал действовать режим чрезвычайной ситуации. А в прошлый четверг этот режим был распространён на всю территорию страны. Число выявленных случаев коронавируса в Японии составило 11 023 человека.