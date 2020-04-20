МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник утром на сохраняющихся опасениях вокруг перспектив мировой экономики в свете продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0857 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 107,85 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 99,97 пункта.

Спрос на доллар в качестве более надежного актива растет из-за опасений относительно перспектив мировой экономики. Инвесторы следят за данными о распространении коронавируса по всему миру. Так, по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

"Рост спроса на надежные активы и доллар США отражает настроения рынка", — сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).