МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс рубля заметно снижается к доллару и евро в начале дня на негативном внешнем фоне, американская валюта уже поднималась выше 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника растёт на 91 копейку, до 74,9 рубля, а минутами ранее подскакивал до 75,07 рубля; курс евро поднимается на 95 копеек, до 81,32 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет при этом на 2,8%, до 27,3 доллара за баррель.