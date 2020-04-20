МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускается на 1,02%, до 4,15 доллара, "Новатэка" — растёт на 0,74%, до 129,95 доллара, "Лукойла"- снижается на 1,14%, до 61,61 доллара. Бумаги "Газпрома" опускаются в цене на 0,27%, до 4,92 доллара, "Газпром нефти" — растут на 0,01%, до 21,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 0,06%, до 26,61 доллара, "Северстали" — на 1,17%, до 11,49 доллара, НЛМК — растёт на 0,53%, до 16,92 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,35%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 1,55%, до 10,17 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 1,41%, до 11,89 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,49%, до 3,52 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,5%, до 9,43 доллара, "Ленты" — на 0,85%, до 1,98 доллара.