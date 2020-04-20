МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам понедельника в основном снизились на ожиданиях существенного негативного влияния коронавируса на доходы компаний по всему миру, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,2%, до 24330,02 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 1,1%, до 19669,12 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,8%, до 1898,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,45%, до 5353 пункта. Китайский индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос при этом на 0,5%, до 2852,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 1767,86 пункта.

Инвесторы в основном отказываются от рисковых активов в понедельник в ожидании корпоративных отчетов о доходах и макроэкономической статистики. По прогнозам аналитиков, данные покажут значительный ущерб, который нанесли ограничения, введенные из-за коронавируса.

"Масштабы снижения экономической активности во всем мире сильнее, чем когда-либо",- сказал агентству Рейтер экономист Capital Group Роберт Линд (Robert Lind).

Давление на японский индекс оказали данные о распространении коронавируса, из-за чего в четверг на всю территорию страны даже был распространён режим чрезвычайной ситуации. В Японии были подтверждены 11 519 случаев заражения, наибольшее число — в Токио (3082 человека) и в префектуре Осака (1211 человек). Всего скончался 251 человек.

Поддержку китайским рынкам при этом оказало решение центробанка Китая — ставка по кредитам в стране для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на год была снижена им до 3,85% с 4,05%.